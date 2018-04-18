تعرف على رئيسة الوزراء التي ستلد قريبا

جاسيندا أردرن، رئيسة الوزراء الأنثى الثالثة والحالية لنيوزيلاندا، على وشك وضع طفلها الجديد.

تعتبر أردرن، البالغة من العمر 37 عاما، أصغر أنثى بين قادة العالم، والثانية في التاريخ، التي تضع مولودا وهي على رأس عملها كرئيسة للوزراء، بعد بناذير بوتو رئيسة وزراء الباكستان التي وضعت مولودة وهي في السلطة عام 1990.

أردرن ستحتاج إلى إجازة أمومة عقب الموعد المرتقب لوضع مولودها في حزيران/يونيو.

خلال إجازة أمومتها، سيتولى أمور البلاد نائب رئيس الوزراء، وينستون بيترز، رئيس حزب "نيوزيلاندا أولا".

وفي تصريحات سابقة، أكدت أردرن أنها لا تسعى لتظهر أمام العالم كامرأة خارقة، أو أنها السيدة القادرة على القيام بكل شيء، لأنها لا ترى نفسها بتلك المثالية، وتشدد على أنها ليست الأولى التي تلد وهي على رأس عملها.

ستتلقى أردرن المساعدة في العناية بطفلها من كلارك جيفورد والد الجنين، وهو مقدم برنامج شهير في نيوزيلندا، يخطط حاليا للبقاء في المنزل فترة يعيش فيها دور الأب.

أردرن هي ابنة لشرطي وسيدة مزارعة عملت في كافتيريا إحدى المدارس.

باشرت نشاطها السياسي بالانضمام إلى حزب العمل عندما كانت بسن 17 عاما، واستمرت في نشاطها حتى باتت العضو الأصغر في البرلمان النيوزيلندي.

وفي 2017، انتخبت أرديرن كرئيسة لحزبها، قبل اختيارها رئيسة للوزراء بفترة لم تتجاوز الأسابيع.