شرطة نيويورك تجري تدريبا خاصا قبل رأس السنة

ستقدم شرطة مدينة نيويورك لعناصرها تدريبا خاصا حول إيقاف المهاجمين الانتحاريين، قبيل احتفالات رأس السنة الأحد المقبل، حسب مسؤولين.

وقال رئيس قسم مكافحة الإرهاب بشرطة المدينة جيمس ووترز خلال مؤتمر صحافي الخميس "علينا أن نقدم نوعا من الإرشادات لعناصر الشرطة" للتعامل مع التهديدات المحتملة خلال الاحتفالات التي تقام سنويا حول ميدان "تايمز سكوير" الشهير بحي مانهاتن ويشارك فيها نحو مليوني شخص.

ويأتي هذا التدريب بعد حادثة تفجير قنبلة بدائية الصنع في قلب مانهاتن في 11 كانون الأول/ ديسمبر، كما يأتي في ظل تشديدات أمنية تتخذها السلطات المحلية منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وستتيح شرطة نيويورك الجمعة "إرشادات تكتيكية وفيديو تدريبيا" للشرطيين الذين سيشاركون في عمليات تأمين الاحتفال، حسبما أفادت به وكالة "رويترز".

وتتضمن الإرشادات كيفية حماية المارة في حالة الاشتباه بحيازة مهاجم لقنبلة وكذلك كيفية التعامل مع المشتبه بهم ونزع أسلحتهم.

وتقول الشرطة إن التدريب الخاص يتضمن "دروسا مستفادة من ثلاث هجمات إرهابية شهدتها المدينة في الأشهر الـ15 الأخيرة، بالإضافة إلى تحليل للهجمات الإرهابية حول العالم".