بالفيديو.. رونالدينيو يشجع الفرق العربية بالمونديال

ظهر لاعب منتخب البرازيل السابق رونالدينيو في أغنية مصورة للمغني التونسي كادوريم خصصت لمناسبة كأس العالم.

وفي أكثر من لقطة في الفيديو كليب الخاص بالأغنية، ظهر لاعب منتخب البرازيل وبرشلونة السابق والفائز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في العالم إلى جوار المغني التونسي الذي كان يغني بلهجة محلية.

وحصل مقطع الفيديو المنشور على حساب كادوريم يوم 26 أيار/مايو على نسبة مشاهدة عالية اقتربت حتى الآن من سبعة ملايين مشاهدة.

وتظهر في الأغنية مجموعة من الشباب والفتيات يرقصون على أنغام الموسيقى ويحملون أعلام الدول العربية المشاركة في الحدث الكروي العالمي.

وتشارك منتخبات تونس والسعودية ومصر والمغرب في مونديال روسيا 2018 الذي ينطلق في 14 من الشهر الجاري.

شاهد الفيديو: