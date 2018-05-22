عقوبات أميركية جديدة على شخصيات إيرانية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء عقوبات جديدة ضد خمسة إيرانيين على صلة بأنشطة الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها، إن الإيرانيين محمود باغري كاظماباد ومحمد أغا جعفري وجواد بوربار شيرامين ومحمد سيد علي طهراني ومهدي آزاربيشه، قدموا بالنيابة عن الحرس الثوري خدمات استشارية مرتبطة بالصواريخ البالستية للحوثيين في اليمن.

وأوضحت أن أنشطتهم مكنت الحوثيين من استهداف مدن سعودية ومنشآت نفطية، كما عرقلت جهود الإغاثة في اليمن وهددت حركة الملاحة البحرية الإقليمية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن في البيان "إن الولايات المتحدة لن تحتمل دعما إيرانيا للحوثيين الذين يهاجمون شريكتنا الوثيقة، السعودية"، داعيا دول المنطقة إلى "اليقظة لمنع نظام طهران من إرسال الأفراد والأسلحة والأموال دعما لأذرعها في اليمن".

وتأتي هذه العقوبات غداة إعلان الولايات المتحدة الاثنين استراتيجية جديدة للتعامل مع أنشطة إيران في دول المنطقة، إضافة إلى طموحاتها النووية، ووضعت 12 شرطا قالت إن على نظام طهران تنفيذها إذا كان يرغب بتجنب عقوبات قد تكون الأشد في التاريخ.