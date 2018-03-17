بالفيديو.. الأفاعي ليست متوحشة كما تعتقد

خلافا للصورة المتعارف عليها عن الأفاعي، أشارت نتائج دراسة حديثة أجريت في جنوب إفريقيا أنها تحمي بيتها وترعى صغارها لفترة من الوقت.

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والدراسة التي نشرت في دورية "علم الحيوان" في لندن رصدت سلوك الأصلة الإفريقية الجنوبية بعد فقس البيض، واستنادا إلى عمل ميداني على مدى سبع سنوات، تبين أن الأفاعي تمتنع عن تناول الطعام لسبعة أشهر، من وقت تلقيحها إلى أن يفقس بيضها.

لكن رعاية الأفعى الأم للصغار لها حدود، فهي تبقى أسبوعين فقط مع صغارها الذين يكونون عادة بالعشرات. ولا توفر لهم الغذاء ولا ترشدهم لسبل العيش في الحياة البرية.

لكن خلال تلك الفترة، تلف الأم بجسدها حول صغارها وتحتضنهم ليلا، وهو ما قال غراهام ألكسندر الذي أجرى الدراسة إنه يدفئ الصغار وقد يعزز فرص بقائهم على قيد الحياة.