أدى عضوان ديموقراطيان جديدان في مجلس الشيوخ اليمين أمام نائب الرئيس مايك بنس بعد انضمامها رسميا، ما يضيق هامش الأغلبية الذي يتمتع به الجمهوريون في مجلس الشيوخ.

والعضوان الجديدان هما دوغ جونز الذي هزم منافسه الجمهوري روي مور في ولاية ألاباما، وتينا سميث التي حلت محل الديموقراطي آل فرانكن الذي استقال وسط اتهامات بالتحرش الجنسي.

وبانضمام سميث يرتفع عدد عضوات مجلس الشيوخ إلى 22. وتولت سميث من قبل منصب نائبة حاكم ولاية مينيسوتا في كانون الثاني/يناير 2014 وعملت سابقا في مكتب الحاكم.

وجونز هو أول سناتور ديموقراطي ينتخب في ألاباما منذ 25 عاما.

وبهذا تتقلص الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لتصبح 51 مقعدا مقابل 49 للديموقراطيين.