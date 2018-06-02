من هم الوزراء الجدد في السعودية؟

أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في وقت متأخر من ليل الجمعة جملة من الأوامر الملكية تضمنت بعض التعديلات على عدد من الحقائب الوزارية.

وعين العاهل السعودي وزيرا جديدا للعمل وقرر إنشاء هيئات حكومية جديدة للترويج للثقافة وحماية البيئة. ويأتي هذا في إطار مساعي المملكة للتحديث وتوفير فرص عمل للشباب.

وهذه أبرز التعيينات:

أحمد الراجحي

شملت الأوامر الملكية تعيين رجل الأعمال أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيرا جديدا للعمل والتنمية الاجتماعية ليحل محل علي بن ناصر الغفيص.

والراجحي حاصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، وعضو مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وهو أيضا عضو في مجالس إدارات العديد من الشركات والمؤسسات.

تقول رويترز إن الراجحي سليل ملياردير مصرفي إسلامي، وجاء اختياره في ظل اتجاه سعودي للاستفادة من رجال القطاع الخاص في شغل المناصب الحكومية العليا ومن بينهم وزير الإسكان ومسؤول كبير في وزارة الدفاع.

وقال ستيفن هيرتوغ من كلية لندن للاقتصاد إن هذه الخطوة قد تهدف أيضا إلى إعادة بناء الثقة في مجتمع الأعمال الذي أحبطته الوتيرة السريعة لبعض الإصلاحات الاقتصادية وأثارته حملة لمكافحة الفساد العام الماضي.

وبعد تعيين الراجحي في منصبه، قال مسؤول كبير بوزارة العمل لرويترز إن السعودية تهدف إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل بحلول عام 2022 من أجل خفض نسبة البطالة إلى تسعة في المئة.

وبحسب رويترز، كان الراجحي من بين 10 رجال أعمال مثلوا القطاع الخاص والتقوا ولي العهد محمد بن سلمان لمناقشة تداعيات إجراءات التقشف على هذا القطاع.

وتوقع اقتصاديون أن يؤدي تعيين الراجحي في هذا المنصب إلى خلق مناخ أعمال جيد وتوسيع دائرة الاتصال بين القطاعين العام والخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

عبد اللطيف آل الشيخ

وعين الملك سلمان أيضا عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وكان آل الشيخ يشغل في السابق منصب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفترة بين 2012 إلى 2015.

آل الشيخ حاصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعمل مستشارا في الأمانة العامة للدعوة الإسلامية ومستشارا خاصا للملك السعودي حينما كان أميرا لمنطقة الرياض.

وهو معروف بآرائه الدينية المعتدلة وهو من دعاة عمل المرأة والاختلاط بين الرجال والنساء.

بدر عبد الله

أنشأت الأوامر الملكية وزارة جديدة للثقافة بعد فصلها عن وزارة الإعلام في إطار سياسة لجذب المزيد من إنفاق السعوديين على الترفيه في داخل المملكة.

عين الملك الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة، الذي كان قد عين في نيسان/أبريل الماضي في مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة التي تأسست حديثا.

ويتولى الأمير بالفعل عددا من المناصب الرفيعة إذ يتولى منصب محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا التي تشرف على تطوير تلك الوجهة السياحية التاريخية.

ويتولى أيضا رئاسة مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي ترتبط ارتباطا وثيقا بفرع الملك سلمان بالأسرة الملكية، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك للفنون.

وقد عمل في القطاع الخاص لعدة سنوات.