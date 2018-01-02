قوانين أميركية دخلت حيز التنفيذ في 2018

دخلت عدة قوانين جديدة حيز التنفيذ في عدد من الولايات الأميركية اعتبارا من العام الجديد.

وتتعلق القوانين بمسائل متنوعة مثل استخدام الماريوانا لأغراض ترفيهية وعطل مدفوعة الأجر وحبوب منع الحمل وغيرها.

وفي ما يلي أبرز تلك القوانين:

- أصبح بيع الماريوانا للاستهلاك الترفيهي قانونيا في كاليفورنيا حيث بإمكان الراشدين فوق 21 عاما شراؤها في المدن التي وافقت على توفيره. وتعد القوانين في هذا الإطار صارمة إذ تلزم المحلات التي تبيع الماريوانا بإغلاق أبوابها في الساعة 10 ليلا، فضلا عن خضوعها لرقابة حكومية أوسع من القوانين التي سمحت بالاستخدام الطبي للقنب الهندي. ومن المدن المشاركة حتى اللحظة سان فرنسيسكو ولوس أنجليس وبيركلي وسان خوسيه.

- حظرت ولاية أوريغون اعتبارا من الاثنين بيع السجائر بما فيها الإلكترونية لمن لم يبلغوا 21 عاما. بذلك تصبح أوريغون رابع ولاية تعتمد قيودا من هذا القبيل بعد كاليفورنيا وهاواي ونيوجيرسي ومين التي تنضم رسميا إلى القائمة في تموز/يوليو.

- ولاية تينيسي جرمت استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة بالقرب من المدارس بما في ذلك التحدث في الهاتف وقراءة أو إرسال رسائل نصية. ويمنع السائقون دون 18 عاما من استخدام الهواتف بشكل كلي خلال المرور قرب مدارس حتى مع البلوتوث.

- بدأت نيويورك تطبيق قانون يجبر الشركات على منح موظفيها عطلا أسرية مدفوعة الأجر تصل إلى 12 أسبوعا لأسباب بينها "الاهتمام بمولود جديد، أو قريب يعاني من مشاكل صحية خطيرة، أو للمساعدة في تخفيف الضغوط العائلية عندما يتم استدعاء أحد الأشخاص للخدمة العسكرية".

- منعت فرمونت أرباب العمل من طلب كلمات الدخول وكلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموظفيهم أو المتقدمين على وظائف.

- حظرت كاليفورنيا تسلم ذخائر الأسلحة بالبريد وقصرت شراءها على التواجد بشكل شخصي في متاجر مرخص لها.

- أصبح بيع حساء زعنفة سمك القرش في مطاعم لاس فيغاس ممنوعا، إذ جرمته ولاية نيفادا هذا العام.

- سمحت فرجينيا للنساء الراغبات في شراء حبوب منع الحمل بالحصول على عام كامل من الإمدادات بدلا من بضعة أشهر فقط.

- سمحت تينيسي للحلاقين بتقديم خدماتهم في منازل زبائنهم أيضا بعد أن كان ذلك مقتصرا على العملاء الذين يعانون من أمراض.

المصدر: وسائل إعلام أميركية