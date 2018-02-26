وكالة: أبل تخطط لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة

تستعد شركة "أبل" الأميركية لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام، بما في ذلك أكبر هاتف "آيفون" على الإطلاق، وفقا ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الاثنين.

وتتضمن الهواتف الثلاثة أيضا هاتفا بنفس حجم هاتف آيفون 10 الحالي ونموذجا أقل سعرا يحتوي على بعض الخواص الرئيسية للهاتف الشهير، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة للوكالة.

وحسب تقرير "بلومبرغ" فإن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تجري بالفعل اختبارات إنتاج مع موردين ومن المتوقع أن تعلن عن الهواتف الجديدة في خريف العام الحالي، لكن التقرير أضاف أن هذه الخطط قد تتغير.

وكانت شركة "سامسونغ" المنافسة كشفت الأحد عن هاتفها الذكي غالاكسي إس 9 مع تركيز على التطبيقات المرئية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، على أمل جذب المستهلكين الشبان المولعين بالتكنولوجيا.