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من أميركا

بحضور ترامب.. هاسبل تتولى قيادة الـCIA

جينا هاسبل

تؤدي جينا هاسبل صباح الاثنين القسم مديرة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

ويحضر الرئيس دونالد ترامب المراسم المقررة في مقر الوكالة في لانغلي بضواحي ولاية فرجينيا.

وتخلف هاسبل التي تعمل في الـCIA منذ 33 عاما، مايك بومبيو الذي عينه الرئيس ترامب وزيرا للخارجية وتسلم منصبه نهاية الشهر الماضي.

وصادق مجلس الشيوخ الخميس على تعيين هاسبل الخميس الماضي رغم تحفظ بعض المشرعين على مشاركتها السابقة في عمليات استجواب قاسية بحق أشخاص يشتبه في تورطهم بهجمات إرهابية.

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