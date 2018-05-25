إسقاط الطائرة الماليزية.. هولندا وأستراليا تحملان روسيا المسؤولية

قالت الحكومة الهولندية في بيان الجمعة إن هولندا وأستراليا تحملان روسيا مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا أثناء قيامها بالرحلة MH-17 عام 2014 في خطوة يمكن أن تؤدي إلى إطلاق تحرك قضائي.

ويأتي ذلك بعد يوم على توصل المحققين إلى أن صاروخا من نوع بوك أصاب الطائرة أثناء تحليقها، نقل من وحدة عسكرية روسية في كورسك.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك: "نطالب روسيا بتحمل مسؤوليتها والتعاون بشكل كامل للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الرحلة MH17".

وأضاف أن الخطوة القادمة من المحتمل أن تكون رفع دعوى أمام محكمة دولية.

وقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 298 معظمهم من الهولنديين.

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