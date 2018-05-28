مصادر إسرائيلية: تفاهم مع روسيا حول التواجد الإيراني بسورية

أفادت مصادر سياسية إسرائيلية الاثنين بوجود تفاهمات بين تل أبيب وموسكو حيال الوضع الأمني في سورية والتواجد الإيراني هناك.

وقالت المصادر لـ"الحرة" إن تل أبيب توافق على عودة جيش النظام السوري إلى الحدود مع إسرائيل شريطة إبعاد حزب الله وإيران عن تلك المناطق.

وأوضحت مصادر عسكرية إسرائيلية أن "أي تواجد إيراني في سورية يعني عدم الاستقرار".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد هاتف الاثنين نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ودعاه للقائه الأسبوع المقبل في موسكو.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق الاثنين إنه سيطلب من القادة الفرنسيين والألمان خلال زيارته للبلدين الشهر المقبل، دعمه في معركته ضد الوجود العسكري الإيراني في سورية.

وأوضح "في ما يتعلق بسورية، فإن موقفنا واضح: لا مكان لأي وجود عسكري إيراني مهما كان حجمه في أي جزء من سورية".

وكانت تقارير صحافية سورية قد أشارت إلى أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارا يحظر استخدام القوات الإيرانية لحظائر الطائرات في كافة مطارات سورية.

وأشار تقرير لصحيفة "زمان الوصل" السورية إلى أن هذا القرار جاء بعد استهداف "سلاح الجوي الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الماضية مقار تتمركز فيها قوات إيرانية".