وريورز يسحق كافاليرز ويحتفظ بلقب السلة الأميركي

كرر جولدن ستيت وريورز تفوقه على كليفلاند كافاليرز واكتسح مضيفه بنتيجة 108-85 ليتوج بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الثانية على التوالي والثالثة في آخر أربعة مواسم.

وحقق وريورز الفوز الرابع على التوالي في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وربما كتبت هذه النتيجة سطر النهاية في مسيرة العملاق ليبرون جيمس مع كافاليرز.

وبعد أداء أقل من المتوقع في المباراة الثالثة رد ستيفن كوري نجم وريورز بأداء رائع ليل الجمعة وسجل 37 نقطة، وهو أعلى معدل في اللقاء، بينما كان جيمس الأفضل في صفوف كافاليرز وسجل 23 نقطة.

وعوض كافاليرز تأخره بفارق 11 نقطة قبل أن يتقدم في النتيجة بفضل تألق جيمس في منتصف الربع الثاني مما أثار حماس جمهور الفريق المضيف.

لكن هذا لم يدم طويلا بعدما استعاد وريورز زمام الأمور.

وتفوق وريورز، الذي استعرض ما يمكن اعتباره أقوى هجوم في تاريخ اللعبة، في الربع الثالث بفارق 21 نقطة لتنهار آمال كافاليرز في العودة.

وتعزز الهزيمة التكهنات بشأن رحيل جيمز أفضل لاعبي جيله حيث يمكنه التوقيع لفريق آخر بعد الأول من تموز/يوليو المقبل.

وحمل جيمس، الذي خاض النهائي الثامن على التوالي بالبطولة والرابع على التوالي مع كافاليرز، الفريق على عاتقه منذ العودة في 2014 لكنه كان بحاجة ربما لعناصر إضافية قوية تشجعه على البقاء في مسقط رأسه.

ونال جيمس، الفائز بالدوري ثلاث مرات، تحية حارة من الجماهير عند خروجه قبل نحو أربع دقائق على النهاية.