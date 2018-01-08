خسائر قياسية بسبب الكوارث الطبيعية في 2017

أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الاثنين أن الكوارث الطبيعية التي شهدتها الولايات المتحدة في2017 كانت الأكثر تكلفة على الإطلاق، إذ وصلت إلى 306 مليارات دولار.

وتعرضت البلاد إلى 16 كارثة طبيعية خلف أقلها وقعا خسائر تقدر كلفتها بمليار دولار.

ومن أبرز كوارث 2017 سلسلة الأعاصير المدمرة التي ضربت سواحل جنوب شرقي البلاد إلى جانب بورتو ريكو التابعة للولايات المتحدة، بين آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر، فضلا عن حرائق غير مسبوقة في مناطق واسعة في شمال وجنوب ولاية كاليفورنيا.

وكانت أعلى كلفة سابقة قد سجلت في 2005 التي شهدت أعاصير كاترينا وريتا وويلما، ووصلت قيمة الخسائر حينها إلى 215 مليار دولار.