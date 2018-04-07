طلائع قوات الحرس الوطني تصل إلى الحدود مع المكسيك

بدأ الحرس الوطني في تكساس نشر طلائع قواته للمساعدة في تأمين الحدود الجنوبية للولاية مع المكسيك.

وقال الحرس الوطني في تكساس الجمعة إنه سينشر 250 من أفراده وطائرات ومركبات ومعدات مراقبة على طول حدود الولاية خلال الساعات الـ72 المقبلة.

وأوضح قائد الحرس الوطني في تكساس البريغادير جنرال تريسي نوريس في مؤتمر صحافي أن التفاصيل المحددة للمهمة بما في ذلك إجمالي عدد القوات المشاركة فيها وتكلفة العملية، لم تتحدد بعد.

ويعمل الحرس الوطني على طول الحدود منذ عقود، وقال نوريس إن نحو 100 من أفراد وزارة الدفاع في تكساس مكلفون حاليا بالعمل في المنطقة في إطار مهمة "مراقبة وإبلاغ".

ويأتي نشر القوات بعد أن وجه الرئيس دونالد ترامب وزير الدفاع جيمس ماتيس باستخدام الحرس الوطني لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في تأمين الحدود في أربع ولايات في جنوب غرب البلاد بينها تكساس.

وسمح ماتيس الجمعة بتمويل ما يصل إلى أربعة آلاف من قوات الحرس الوطني لدعم العملية التي تستمر حتى 30 أيلول/سبتمبر وفق مذكرة لوزارة الدفاع، مضيفا أن القوات ستكون تحت "قيادة وسيطرة" حكام الولايات.

وقال داغ دوسي حاكم أريزونا في تغريدة الجمعة إنه سيجري نشر نحو 150 من أفراد الحرس الوطني على حدود الولاية الأسبوع الجاري.

ولم ينجح الرئيس ترامب حتى الآن في إقناع الحكومة المكسيكية أو الكونغرس الأميركي بتمويل كامل للجدار الذي يرغب في إقامته على طول الحدود مع الجارة الجنوبية للولايات المتحدة.