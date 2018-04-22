قتلى بإطلاق نار في ناشفيل

قضى ثلاثة أشخاص في إطلاق نار داخل مطعم في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي فجر الأحد.
وقالت شرطة المدينة إن شخصا دخل إلى مطعم Waffle House وشرع بإطلاق النار، قبل أن يتمكن أحد الزبائن من الاشتباك باليد مع المهاجم والسيطرة وعلى البندقية التي كان يستخدمها.
وأدى إطلاق النار أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.
وحسب الشرطة، فإن المشتبه فيه الذي فر من المكان، يدعى ترافس رينكنغ (29 عاما)، مشيرا إلى أنه كان عاريا عندما هاجم المطعم.
BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018