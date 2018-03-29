سفينة فضاء جديدة للبحث عن كواكب خارج النظام الشمسي

تعتزم إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إطلاق سفينة فضاء مسحية في الأسابيع المقبلة لاستئناف البحث عن عوالم تدور في فلك نجوم بعيدا عن نظامنا الشمسي.

وستطلق "ناسا" المركبة "ترانزيتينغ إكسوبلانت" من قاعدة كنيدي الفضائية في فلوريدا على متن صاروخ فالكون 9 من شركة "سبايس أكس".

ومن المتوقع أن يكون موعد الإطلاق بين 16 نيسان/أبريل وحزيران/يونيو في مهمة تستغرق عامين وتتكلف 337 مليون دولار.

وتهدف أحدث مهام "ناسا" المعتمدة على الفيزياء الفلكية إلى البناء على العمل الذي أنجزه مسبار الفضاء "كيبلر" الذي اكتشف نحو 3500 كوكب خارج النظام الشمسي ضمن مهمة جرى توثيقها على مدى الأعوام العشرين الماضية مما أحدث ثورة في أحد أحدث مجالات علوم الفضاء.

وتتوقع "ناسا" أن ترصد المركبة، المعروفة اختصارا باسم "تي إي أس أس"، آلافا من العوالم التي لم تكتشف من قبل وربما تكون المئات منها بحجم الأرض أو لا تزيد عن ضعف حجمها.

وهناك احتمال كبير أن تكون لهذه العوالم أسطح صخرية ومحيطات وبالتالي تعتبر مرشحة واعدة لتطور الحياة عليها على عكس كوكبي المشترى ونبتون الضخمين المكونين من غاز.

ويأمل رواد الفضاء أن ينتهي المطاف بالبحث إلى وجود ما يتراوح بين 10 و30 كوكبا خارج النظام الشمسي تصلح لإجراء المزيد من الدراسات عليها.

وتعطل نظام تحديد الموقع في كيبلر في 2013 بعد نحو أربع سنوات من إطلاقه كما نفد منه الوقود أيضا تقريبا.

وقال مدير الفيزياء الفلكية في "ناسا" بول هرتز للصحافيين الأربعاء إن "التوقيت مثالي لإطلاق تي إي أس أس لتستكمل المهمة العظيمة الخاصة بالبحث عن كواكب حول نجوم غير شمسنا والتفكير فيما قد يعنيه هذا للحياة في الكون".