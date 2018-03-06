مسلمة من أصول عراقية في برنامج 'عراة وخائفون'

في الموسم الثامن من برنامج Naked and Afraid "عراة وخائفون" الذي تنتجه قناة "ديسكفري" الأميركية، تظهر للمرة الأولى متسابقة مسلمة.

أمل الياسري ستكون ضمن المشاركين في برنامج تلفزيون الواقع الذي يضع متسابقا ومتسابقة، يلتقون للمرة الأولى، في بيئات خطرة كالغابات لـ 21 يوما، من دون غذاء أو ماء أو ملابس، مع مهمة واحدة.. وهي النجاة.

الياسري، الأميركية التي كانت قبل سنوات لاجئة عراقية، ستكون أول امرأة مسلمة تشارك في البرنامج، وستظهر في حلقات البرنامج الذي يبدأ بثه الأحد المقبل.

وتقول الياسري، وهي أم لثلاثة أطفال، إنها تخوض هذه التجربة "لترسم صورة مختلفة للنساء المسلمات ... مثل أننا يجب أن نبقى في المنزل وأن نتغطى وألا نفعل هذا أو ذاك"، حسب حديثها لمجلة "people" الأميركية.

وتروي المتسابقة ذات الـ 34 عاما، أن والدها وشقيقها كانا في الجيش العراقي وقاتلا ضد الرئيس الأسبق صدام حسين "قبضوا على شقيقي وقتل أمام أمي وكان عليها أن تختار بين ذلك وأن يقتل باقي الأسرة".

وتضيف أنها بعد ذلك عاشت مع أسرتها لاجئة وقضت فترات في الصحراء "تصارع لتنجو".

وعن مشاركتها في البرنامج تقول الياسري إنها تعرف أن "المجتمع المسلم بأكمله" يقف ضد مشاركتها، مشيرة إلى أن بعض أفراد أسرتها قاطعوها بسبب ذلك وهو ما ترى أنه "أمر حزين، لكن هم الخاسرون".