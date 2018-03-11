قرار قضائي بحق ابن محافظ النجف

أصدرت محكمة جنايات في بغداد حكما بالسجن المؤبد على نجل محافظ النجف لؤي الياسري بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن الحكم الذي أصدرته مكمة جنايات الكرخ تضمن إلزام جواد الياسري بدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (نحو 25 ألف دولار).

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وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في 21 كانون الثاني/يناير الماضي إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف.

يذكر أن محافظ النجف لؤي الياسري، وهو من حزب الدعوة، شن في الآونة الأخيرة حملة على الكازينوهات والمقاهي غير المرخصة، بالإضافة إلى إطلاقه حملة لنشر الحجاب في المدينة.