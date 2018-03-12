أمراض نادرة سببها زواج الأقارب

يتجاوز معدل زواج الأقارب في المغرب نسبة 15 في المئة، وفقا لدراسة أنجزها قسم علم الوراثة بالمعهد المغربي للصحة.

ويؤكد مختصون أن زواج الأقارب يعزز نسب إصابة الأطفال بأمراض وراثية، تتراوح بين الإصابات العرضية البسيطة، كفقر الدم، إلى أمراض أكثر خطورة، قد تصل حد الإعاقة الفكرية والعقلية.

ولتجنب الأمراض الوراثية، ينصح المختصون أزواج المستقبل المنتمين إلى العائلة ذاتها بالقيام ببعض الفحوصات قبل اتخاذ قرار عقد القران تفاديا لمشاكل صحية، خصوصا عندما يكون الزواج بين أقارب من الدرجة الأولى مثل أبناء العمومة.

فيما يلي أهم الأمراض التي تنتج عن زواج الأقارب:

التشوهات الخلقية

خلل بنيوي في أعضاء الجسم، يسبب التخلّف أو التشوّه في نموها، غالبا في بداية الحياة الجنينية، ويكون الخلل ثابتا، لا يمكن شفاؤه.

الغلاكتوسيميا

وهو مرض وراثي يسبب اضطرابا في عملية الهضم والتمثيل الغذائي في الجسم.

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