أرامل ضحايا داعش.. 'محظوظة من تمتلك جثة زوجها'

لم تتجاوز وسن حسين، الـ 23 عاما من العمر، لكنها أرملة، قتل داعش زوجها في انفجار سيارة مفخخة خلال معارك الموصل.

لم تصرف الحكومة أية تعويضات لوسن، "هناك الكثير من الإجراءات الروتينية والصعوبات التي تعيق معاملاتنا، الكثير من الأرامل يراجعن دوائر الطب العدلي والمحكمة ودائرة الأحوال الشخصية لإثبات أن أزواجهن قد توفوا أو قتلوا"، تقول وسن التي لم تستلم بعد مبلغ الإعانة من دائرة الرعاية الاجتماعية.

في أحسن الأحوال ستستلم وسن 150 ألف دينار عراقي شهريا (نحو 120 دولارا).

لكنها تعتبر نفسها "محظوظة" لأنها تمكنت من إثبات وفاة زوجها على يد داعش.

اقرأ المقال كاملا