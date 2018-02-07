بعد أشهر من التحرير.. لماذا تستمر الحرب بقتل الموصليين؟

في ناحية القيارة (جنوبي الموصل)، يعتزل أحمد جاسم (15 عاما) في غرفة المعيشة ذات الجدران الخرسانية الداكنة بمنزل متواضع. منفردا بهاتفه الذكي، ومكتفيا بمشاهدة أفلام الفيديو والموسيقى واللعب، حيث يضيء ضوء من شاشة الهاتف على وجهه.

لكن ذلك الوجه يبدو حزينا، فالفتى لا يخرج للعب كرة القدم.

حتى أبسط جهد ينهك طاقة أحمد بسرعة، ويفاقم كآبته مرض القلب وسوء التنفس الذي يعاني منه بشكل دائم نتيجة لاستنشاقه الدخان الذي غطى هذه المدينة بعد إشعال مقاتلي داعش آبار النفط القريبة من منطقتهم في محاولة يائسة لتأخير تقدم القوات العراقية، عام 2016.

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