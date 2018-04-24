أموال إماراتية لبناء مسجد النوري

وقعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والإمارات والعراق اتفاقا لإعادة بناء مسجد النوري الكبير التاريخي في مدينة الموصل، والذي دمره تنظيم داعش العام الماضي.

وأعلنت المنظمة الدولية الاثنين أن الإمارات ستمول المشروع الذي تقدر كلفته بـ50.4 مليون دولار. وقالت الأمينة العامة ليونسكو أودري أزولاي إنها "شراكة تاريخية وتعاون غير مسبوق لإعادة بناء التراث الثقافي في العراق".

وكشفت اليونسكو أن المشروع سيستغرق ما لا يقل عن خمس سنوات، مشيرة إلى أن العام الأول سيشهد تركيزا على إزالة الركام من منطقة المسجد المعروف بمئذنته المائلة التي تعود إلى القرن الثامن.

وتشمل الخطة التي ستتم بالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ايكروم)، إعادة بناء مواقع أخرى منها الحدائق التاريخية فضلا عن بناء نصب تذكاري ومتحف.

وكان داعش قد فجر المسجد في الأسابيع الأخيرة من حملة تحرير الموصل، المعقل السابق للتنظيم في العراق.