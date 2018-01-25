وفاة 3 أشخاص بالإنفلونزا في الموصل

أكدت مديرية الصحة العامة في محافظة نينوى وفاة ثلاثة أشخاص بمرض الإنفلونزا الوبائية.

وقال الطبيب في المديرية مهند محمود مجيد في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "الصحة شخصت 27 حالة اشتباه بالعدوى".

وأضاف مجيد أن 16 عينة أرسلت للفحص في العاصمة وتم التأكد من إصابة ثماني من أصل عشر منها، بالمرض.

وبحسب مجيد فإن "الوفيات الأخرى التي سجلت كانت نتيجة فحصها سالبة، وليس لها علاقة بالمرض".

ونصحت المديرية بـ "أخذ اللقاحات اللازمة، ومراجعة المراكز الصحية لدى ظهور أعراض الإنفلونزا بشكل أكثر شدة من المعتاد".

وقالت وسائل إعلام محلية عراقية إن دائرة الصحة في نينوى تسلمت عشر إصابات جديدة، بينها ثماني حالات خطيرة جدا، تم حجزها داخل طوارئ المستشفى".

ونقلت تلك الوسائل عن أطباء من الموصل أنباء تشير إلى أن "هناك زيادة بحالات الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور في الموصل".