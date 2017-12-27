جريمة داعش الكبرى.. أطفال بين دور أيتام وعائلات مفقودة

"حمودي" طفل عراقي لم يتجاوز عمره سبعة أشهر، تركه داعش على الأرض "طعما" للجنود العراقيين أثناء معارك تحرير الموصل. تحرك ثلاثة منهم لإنقاذه، فأطلق عليهم أحد قناصة داعش النار ليقتلهم.

كان إنقاذ الطفل أمرا حتميا: أرسل الجيش العراقي دبابة لتأمين الطفل، ولكن قبل وصولها، هاجمه كلب وحاول جره من ذراعه. تمكنت القوات العراقية من إنقاذه لكن بتر ذراعه كان ضروريا.

الآن، حمودي يتلقى الرعاية في مركز للأيتام في الموصل، حيث تصف مؤسسته سكينة علي يونس لإذاعة NPR الأميركية ما حدث له "جريمة من أكبر جرائم داعش".

تتولى يونس حاليا رعاية 18 طفلا لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات، من بينهم أطفال مثل حمودي، وآخر لم يتعد عمره أسابيع عثرت عليه القوات في الموصل بالقرب من مركز أمني.

يوجد في المركز أطفال هجرهم آباؤهم المنتمون إلى داعش بعد أن اغتصبوا أيزيديات اختطفوهن من سنجار، وآخرون اختطفهم التنظيم من عائلاتهم. وبالرغم من إلحاق الهزيمة بداعش وتحرير الموصل العراقية والرقة السورية بعد أن رزحتا تحت سيطرته، لا يزال أطفال كهؤلاء يظهرون بين فترة وأخرى.

وتزيد الأعراف المجتمعية والعشائرية والدينية حتى، من تفاقم هذه المشكلة، إذ قد يدفع الخوف من "تلويث" سمعة عائلات أيزيدية إلى رفض استقبال بناتهن اللائي اختطفن من قبل داعش وتعرضن للاغتصاب على يد وحوشه، وانجبن أطفالا، أو قد تدفع تلك الأعراف النساء الضحايا إلى الإجهاض أو ترك الأطفال خلفهن من أجل العودة إلى عائلاتهن، حسبما تقول يونس.

وبينما ترغب بعض الأيزيديات في تسليم أطفالهن إلى المركز بسبب ارتباطهم بالأحداث المؤلمة التي تعرضن لها، يواجه قسم آخر صعوبة في اتخاذ ذلك القرار.

"تطلب مني بعض الأمهات أن أرسل لهن صورا لأطفالهن"، تقول يونس.

لا ينتهي مصير كل هؤلاء الأطفال على هذا النحو، إذ نجح المركز في العثور على عائلتي طفلين من التركمان كان داعش قد اختطفهما، إلا أن المشكلة، حسب يونس، تكمن في أنهما لا يعرفان عائلتيهما جيدا، إذ تم اختطافهما في سن مبكرة للغاية، مضيفة أن عودة الأبناء إلى عائلاتهم "تجربة تشبه في صدمتها تعرضهم للاختطاف".