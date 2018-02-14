الجعفري يقدر حصيلة ضحايا الحرب ضد داعش

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الأربعاء إن الحرب ضد تنظيم داعش منذ عام 2014 أسفرت عن مقتل 18 ألف شخص وإصابة 36 ألفا آخرين بجروح، في المناطق المنكوبة بالموصل وصلاح الدين والأنبار وغيرها.

وأضاف في ختام مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق أن هذه الحرب تسببت أيضا في نزوح حوالي خمسة ملايين شخص.

القنابل غير المتفجرة

من ناحية أخرى، كشف خبير إزالة ألغام تابع للأمم المتحدة أن مدينة الموصل العراقية ستعاني لفترة طويلة من القنابل غير المتفجرة، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على عودة أكثر من مليون مدني إلى المدينة التي تحررت من تنظيم داعش.

وقال بير لودهامار، من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) إن حوالي ثلثي مخاطر المتفجرات في الموصل مدفون تحت الأنقاض التي خلفها الدمار الذي شهدته المدينة.

وأشار لودهامار خلال مؤتمر صحافي في جنيف إلى أن غرب الموصل يحتاج إلى 10 سنوات للتخلص من هذه القنابل.

وأضاف أن ذخائر ألقيت جوا وحوالي 220 كيلوغراما من القنابل وصلت إلى عمق حوالي 15 مترا تحت الأرض أو أبعد من ذلك. وأوضح أن إخراج قطعة واحدة منها يستغرق أياما وربما أسابيع.

وكانت UNMAS قد أزالت العام الماضي حوالي 45 ألفا من المخاطر المتفجرة و 750 عبوة ناسفة في العراق، من بينها أكثر من 25 ألفا في غرب الموصل.

المصدر: وكالات



