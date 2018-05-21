مقتل 'إرهابيين' في اشتباكات وضربة جوية بالموصل

قال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العراقي يحيى رسول إن "12 إرهابيا" على الأقل قتلوا خلال ضربة جوية للتحالف الدولي ضد داعش وكذلك خلال اشتباكات مع قوات تابعة للاستخبارات العسكرية العراقية في الموصل.

وأوضح أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 توصلت خلال بحث عن ملاذات لداعش، إلى أحد الأنفاق التي يستخدمها التنظيم في منطقة الحسينية وقتلت اثنين منهم، حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأضاف رسول أنه تم التنسيق مع طيران التحالف الدولي لتوجيه ضربة جوية "أدت إلى تدمير النفق وقتل العناصر الإرهابية التي بداخله والتي يقدر عددها بأكثر من 10".

وحسب الأجهزة الأمنية العراقية، فإن هؤلاء كانوا يشكلون "خلايا نائمة تخطط للقيام بعمليات إرهابية في الأيام القادمة".