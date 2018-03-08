في يوم المرأة.. تعرف على 10 عربيات ملهمات

ربما يكون العالم مكانا صعبا بالنسبة للنساء، لكنه قد يكون أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة في العالم العربي.

فمن ناحية يجب على المرأة العربية محاربة أفكار المجتمعات المحافظة من الداخل، وفي الوقت ذاته عليها تصحيح استمرار التقديم الخاطئ لها في وسائل الإعلام الغربية.

وفيما يلي 10 من أبرز النساء العربيات الملهمات اللائي رفضن السماح لوسائل الإعلام بتعريفهن، وحطمن السقف الزجاجي ووصلن إلى النجوم.

أضوى الدخيل (السعودية)

تمكنت من كسر القوالب النمطية والأعراف التقليدية المتعلقة بالجنسين التي تحيط بالمرأة في المملكة منذ أن كانت في الـ16 من عمرها.

أصبحت الدخيل في هذا العمر محللة لسوق الأسهم، وألفت أول كتاب لها في مجال الأعمال والاقتصاد.

وكتبت على تويتر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن الوقت حان لكي تتحد النساء العربيات وينجزن ويستمرن، مضيفة "إنه وقتنا للصعود إلى أهلى القمم والنظر إلى الأسفل قائلات 'لقد كسرنا الصور النمطية'".

I❤️U @StepFeed



It’s our age, it’s our time, it’s our moment. The time for Arab females to (1) unite, (2) accomplish, (3) sustain. It’s our time to climb to the highest of highs and look down saying “we broke stereotypes.”



My warriors, my soldiers, and my family. انا لكم. pic.twitter.com/MJoZ7BxZFE — أضوى الدخيل (@AdwaAlDakheel) March 8, 2018

أضوى هي أول عازفة غيتار في السعودية، ورائدة في مجال الطيران، وبطلة السعودية بلعبة السكواش في عامي 2008 و2009، كما أنها فازت خلال السنوات الماضية بالجائزة الأولى في مسابقة الشعر في منتدى للشعر العالمي بواشنطن.

ليلى العوه (سورية)

رائدة أعمال في مجال الإعلام والتكنولوجيا، وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة The Tempest، التي تعد واحدة من أسرع شركات الإعلام نموا.

على موقعها الإلكتروني تمنح ليلى قريناتها فرصة لكسر الحواجز من خلال الإبلاغ عن القضايا التي تحارب الصورة النمطية للنساء.

I CAN OFFICIALLY BREATHE AGAIN.



SO many thanks to the incredible @Forbes for honoring me on the #30Under30 Media list - this honor is for every person who’s struggled to feel like they belong, for my incredible team at @WeAreTheTempest. THANK YOU.



LINK: https://t.co/XKI3xJ9tz4 pic.twitter.com/OWFPuKM7ci — Laila Alawa (@lulainlife) November 14, 2017

في عام 2018 اختيرت ليلى ضمن قائمة مجلة فوربس الأميركية لأفضل 30 امرأة ساهمن في رفع أصوات النساء من جميع الأعراق في أنحاء العالم.

منى الطحاوي (مصر)

ناشطة نسوية وصحافية وكاتبة ظهرت أعمالها في العديد من المنشورات الدولية بما في ذلك صحف الغارديان ونيويورك تايمز وواشنطن بوست.

قامت شرطة مكافحة الشغب المصرية بضرب الطحاوي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وكسرت ذراعها اليسرى ويدها اليمنى، كما اعتدي عليها جنسيا واحتجزت لمدة 12 ساعة من قبل وزارة الداخلية والمخابرات العسكرية.

في عام 2010 تم تصنيفها في قائمة أقوى 30 امرأة عربية من قبل موقع Arabian Business.

أماني الخطاطبة (أردنية –فلسطينية)

مؤسسة ورئيسة تحرير Muslim Girl، وهو موقع إلكتروني موجه للنساء المسلمات في الولايات المتحدة.

تظهر الخطاطبة بانتظام على وسائل إعلام غربية للتحدث عن قضايا سياسية واجتماعية تهتم بشؤون المرأة، وتعد من أهم الناشطين ضد الإسلاموفوبيا.

نادين لبكي (لبنان)

فنانة ومخرجة تمكنت من نيل جوائز دولية بعد أن أنتجت أفلاما لتصوير شخصيات نسائية قوية في محاولة لكسر الصور النمطية حول مواضيع محرمة.

شارك فيلم "إلى أين نذهب الآن" للمخرجة في مهرجان كان السينمائي وتم تقديمه لجوائز الأوسكار لعام 2012، كما فاز الفيلم بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو الدولي للأفلام عام 2011.

شيخة القاسمي (الإمارات)

ألهمت الرياضية الشابة البطلة في لعبة "الكروس فيت" العديد من النساء اللواتي يطمحن ليصبحن بطلات في هذه اللعبة.

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تمارس شيخة طقوسها الدينية وتشارك نصائحها اليومية في ممارسة التمارين الرياضية واللياقة البدنية مع الآلاف من المتابعين على انستغرام وسناب تشات.

منى حيدر (سورية)

شاعرة وناشطة أميركية مسلمة من أصل سوري، انتشرت بشكل واسع على الإنترنت في آذار/ مارس 2017، عندما أطلقت أغنية راب بعنوان "حجابي".

وتم تصوير الأغنية خلال يوم واحد. وتظهر فيها منى وهي تغني على إيقاعات موسيقى الراب ومعها عدد من النساء المحجبات يغنين ويرقصن سويا. هدفت الأعنية للتعريف بكفاح النساء المسلمات في الغرب، وعلى وجه التحديد المحجبات.

وفي أعقاب هجمات باريس وسان برناردينو في كاليفورنيا، أطلقت حيدر وزوجها سباستيان روبينز الذي اعتنق الإسلام مبادرة "اسأل مسلما" حيث نصبا أكشاكا في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس للتحدث مع الناس الذين لديهم أسئلة حول الإسلام.

ليلى حزاينه ( أردنية – فلسطينية)

تتحدى الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة المعايير الاجتماعية في العالم العربي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

لو تحكموا بجسمك, لا تخليهم يوصلوا لعقلك.

If they control your body, don't let them control your mind.#أنت_سيدة_نفسك pic.twitter.com/1sOz1tgFpx — LailaHzaineh (@LailaHzaineh) February 9, 2017

تتعامل الشابة البالغة من العمر 20 عاما بشجاعة مع قضايا تواجه النساء في المنطقة بما في ذلك التحيز الجنسي والمضايقة والحقيقة غير المعلنة عن العنف المنزلي.

داليا الفغال (مصر)

في عام 2017 استخدمت داليا موقع فيسبوك كوسيلة لتخبر العالم أنها على علاقة مثلية مع امرأة، وبعد فترة وجيزة من نشرها ذلك بدأت تتلقى رسائل دعم وكراهية.

"I'm the most hated lesbian in Egypt." pic.twitter.com/Qx9wLIIQUa — BuzzFeed LGBT (@BuzzFeedLGBT) August 24, 2017

قالت الفغال إنها تعرضت للهجوم من قبل الناس، وأن والدها كان يتلقى بدوره تهديدات بالقتل ورسائل كراهية.

ومع ذلك هنأها والدها على علاقتها الجديدة وهو أمر لم تتوقعه. وعلى الرغم من دعم والدها تعتقد الفغال أنها " أكثر امرأة مكروهة في مصر" بسبب ميولها الجنسية.

نور تاغوري (ليبيا)

في عام 2016، خطفت نور الأضواء عندما أصبحت أول مراسلة إخبارية ترتدي الحجاب على محطة تلفزيونية أميركية.

وفي العام ذاته أصبحت أول محجبة تظهر في صفحات مجلة بلاي بوي، إلى جانب أشخاص آخرين حاورتهم المجلة في موضوع "أشخاص خاطروا بأشياء ثمينة لتحقيق أحلامهم".