هكذا حصل الموساد على الوثائق الإيرانية

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن حصول بلاده على وثائق سرية من مخزن سري في إيران، تم خلال غارة ليلية نفذها عملاء الموساد في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأشار المسؤول، الذي تحدث لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن الموساد الإسرائيلي اكتشف هذا المخزن في شباط/فبراير 2016، ووضعه تحت المراقبة فورا.

وأضاف أن العملاء اقتحموا المخزن في تلك الغارة وهربوا الوثائق الأصلية في الليلة ذاتها إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن رئيس الموساد يوسي كوهين أبلغ الرئيس دونالد ترامب بالعملية خلال زيارته لواشنطن في كانون الثاني/يناير الماضي.

ورد سبب تأخر الإعلان عن العملية، إلى أن الوثائق تطلبت المزيد من الوقت لتحليلها، مشيرا إلى أن غالبيتها كان باللغة الفارسية.