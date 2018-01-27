منصور يتراجع عن قرار خوض الانتخابات الرئاسية المصرية

أعلن النائب البرلماني المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور السبت "اعتذاره عن خوض انتخابات الرئاسة" المقررة في آذار/مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي بمنزله في القاهرة، قال منصور إنه سيعلن لاحقا أسباب هذا القرار، والمرشح الذي سيؤيده.

ووجه منصور الشكر لنواب البرلمان والمواطنين العاديين الذين دعموا مبادرة ترشحه.

وكان منصور قد أعلن منذ حوالي أسبوعين نيته الترشح للسباق، وأكد في تصريحات تلفزيونية أنه سيقوم بجولات انتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن المحامي خالد علي الذي أعلن أيضا نيته الترشح تراجع عن قراره، فيما رفضت الهيئة العليا لحزب الوفد ترشيح رئيسها السيد البدوي. وعلقت حملة رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان نشاطاتها بعد توقيفه بسبب "مخالفات قانونية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية، وتعهد بأن يكون الاستحقاق المقبل "عنوانا للحرية والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين".

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة المرشحين النهائية للسباق في 20 شباط/ فبراير المقبل.

وستجرى الانتخابات في الخارج أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس المقبل، أما في الداخل فسوف تنظم من 26 إلى 28 من الشهر ذاته.