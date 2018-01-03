في حدث فريد.. مغاربة يتصلون بالمحطة الفضائية الدولية

في حدث هو الأول من نوعه في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، نظمت المدرسة الوطنية العليا لعلوم الكمبيوتر وتحليل النظم بالعاصمة المغربية الرباط اتصالا مباشرا بين 20 طالبا من المغرب ورواد فضاء في المحطة الفضائية الدولية.

الاتصال المباشر، بين الباحثين ورواد الفضاء الذين يقيمون في المحطة الفضائية على بعد حوالي 400 كيلومتر من سطح الأرض، استمر 25 دقيقة، وتعرف خلاله الطلاب على أسلوب حياة رواد الفضاء في المحطة الدولية وتقدم الأبحاث التي يباشرونها هناك:

وقام رواد الفضاء خلال الاتصال بالرد على أسئلة الطلبة، في حدث حظي بمتابعة كبيرة من الباحثين في مجال الاتصالات والبحث العلمي ووسائل الإعلام.

وتركزت أسئلة الطلبة المغاربة حول كيفية العيش في الفضاء، وإمكانية استفادة الطب من الأبحاث الفضائية، وما يمكن للإنسانية أن تجنيه من الاكتشافات المتعلقة بالفضاء.

الاتصال يهدف بالأساس إلى تشجيع الطلاب على الاهتمام أكثر بمهن الفلك والفضاء، كما يهدف إلى إشراك المعاهد العليا والجامعات المغربية في التطور الذي يحدث على مستوى الاتصال الفضائي الدولي.