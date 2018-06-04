المغرب.. القضاء يلاحق شبانا هاجموا شخصين بشبهة الإفطار في رمضان

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في آسفي جنوب غربي المغرب الاثنين ملاحقة 14 شابا ظهروا في شريط فيديو يهاجمون رجلا وامرأة بشبهة "الإفطار العلني" في شهر رمضان.

وأثار الحادث استنكارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشار فيديو الخميس يظهر الهجوم الذي وقع في منطقة خلاء بقرية في ضواحي آسفي.

ويظهر الشريط شابة تنزف من أنفها برفقة سائق سيارة نقل بعدما هاجمهما شبان ملثمون بالعصي.

وبرر بعض المشاركين في الهجوم ما قاموا به مؤكدين أن الشابة والسائق كانا "يستعدان للأكل في رمضان"، موضحين في شريط فيديو أنهم أرادوا فقط "ثنيهما عن فعل منكر، وأنهم يسلمون أنفسهم للدرك الملكي تأكيدا على حسن نواياهم".

لكن السائق نفى تلك الأقوال، مؤكدا لمواقع إخبارية محلية أنه تعرض والشابة لهجوم بدافع السرقة.

وأوضح مصدر في النيابة العامة لوكالة الصحافة الفرنسية أن "وكيل الملك قرر ملاحقة 13 شابا في حالة اعتقال وآخر في حالة سراح بالضرب والجرح والسرقة" و"إلحاق خسائر بملك الغير"، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى ستعقد الثلاثاء.

ويعاقب الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الإفطار جهرا خلال شهر رمضان بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 120 درهما (12 دولارا تقريبا).

وتطالب هيئات عدة ونشطاء حقوقيون منذ سنوات بإلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية، لكن الأوساط المحافظة في المغرب ترفض ذلك.