المغرب يتهم جبهة البوليساريو بـ'الاستفزاز'

اتهم المغرب الأحد جبهة بوليساريو بالقيام بـ"استفزازات" في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية، منددا بما قال إنه "انتهاك جديد موصوف لاتفاق وقف إطلاق النار" في المنطقة الصحراوية المتنازع عليها.

وقالت الخارجية المغربية في بيان إن المملكة أبلغت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبعثة الأمم المتحدة في المنطقة، وطلبت من هذه الجهات "اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الممارسات غير المقبولة" في بلدة تيفاريتي.

وكثيرا ما يتهم المغرب جبهة بوليساريو بالتوغل في المنطقة العازلة حيث تيفاريتي.

واتهم المغرب في الأشهر الأخيرة بوليساريو بالقيام بأعمال بهدف تغيير الوضع الميداني مع تحركات أفراد ونقل كيانات إدارية إلى أبعد من حدود المنطقة العازلة كما هي محددة في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 1991 بين الجانبين.

ودعا غوتيريش السبت إلى التحلي بـ"أقصى مستويات ضبط النفس"، محذرا من تغيير "الوضع القائم" في الصحراء الغربية.

وكان المغرب سيطر مع رحيل المستعمر الإسباني في 1975 على ثلثي الصحراء الغربية. وأعلنت جبهة بوليساريو في المنطقة سنة 1976 "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" وقاتلت القوات المغربية حتى التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في 1991.

وتطالب جبهة بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية فيما يرفض المغرب أي حل غير حكم ذاتي تحت سيادته.