وزير مغربي يعتذر عن حضور مؤتمر في السعودية

أفاد بيان لوزارة الثقافة والاتصال المغربية، صدر مساء الخميس، بأن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج لن يشارك في أعمال اجتماع وزراء إعلام دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي سيعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 23 حزيران/يونيو الجاري، لارتباطات سابقة.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب موقفا مماثلا مما يجري في اليمن. إذ ساند التحالف السعودي منذ البداية لدعم الشرعية في اليمن وشارك إلى جانب السعودية في الحرب هناك.

ويربط متابعون قرار وزير الاتصال المغربي بتصويت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء ضد المغرب من أجل تنظيم مونديال 2026.