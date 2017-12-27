حكم قضائي بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك

أصدرت محكمة فرنسية الأربعاء حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق مغربي حاول التسلل إلى موكب العاهل المغربي محمد السادس قرب باريس ليبلغه بوضع والده.

وبرأت محكمة بمدينة مو قرب باريس المتهم البالغ من العمر 39 عاما من تهمة "عنف متعمد بواسطة السلاح".

وكان المتهم قد حاول في 24 أيلول/ سبتمبر 2017 التسلل إلى موكب العاهل المغربي حين كان قرب قصر بيتز الذي يملكه في نواحي باريس.

وأوضح محامي المتهم سمير إيدير أن موكله "كان يريد أن يتحدث للملك عن وضع والده المأسوي"، وهو عسكري متقاعد يحصل على معاش بسيط لا يمكنه من العيش الكريم.

وأضاف "موكلي يحترم جدا الملك ولم يكن البتة يريد الاعتداء عليه، بل كان يريد حلا" للمشكلة.

وحاول المتهم الاقتراب من الموكب بسيارته وحين طلب منه عنصرا أمن على دراجتين التوقف، حاول الالتفاف على سيارات في الموكب، قبل توقيفه.

واعتبر محامي عنصري الأمن رالف بوسييه أنه "يتعين إصدار حكم يلفت انتباه كل شخص يريد الاقتراب من موكب إحدى الشخصيات".

وأضاف "بوصوله مسرعا بسيارته، كان يمكن أن يتسبب في حادث انقلاب دراجة"، معتبرا أنه بالنظر إلى ظرف وجود تهديد إرهابي "كان يمكن أن يتم إطلاق النار عليه، ومن حسن الحظ أن عناصر الأمن حافظوا على برودة أعصابهم".