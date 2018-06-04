منظمة: السلطات المغربية استخدمت قوة مفرطة في جرادة

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين بلجوء الشرطة المغربية إلى القوة "المفرطة" لتفريق تظاهرات حصلت في آذار/مارس الماضي شرق المغرب.

وقالت المنظمة إن قوات الأمن واجهت الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة "بالقمع طيلة أسابيع"، مشيرة إلى أنباء عن "سوء معاملة قادة الاحتجاج المعتقلين خلال احتجازهم".

وتحدث تقرير هيومن رايتس ووتش عن إصابة صبي يبلغ من العمر 16 عاما بجروح بالغة، بعدما "دهسته سيارة شرطة" كانت تسير "بشكل متهور"، فيما أقدم رجال الشرطة على "اقتحام منازل من دون تقديم مذكرات اعتقال".

وقالت المنظمة إن "حصيلة المعتقلين والموقوفين احتياطيا بلغت 69 شخصا، بينهم أربعة في حبس انفرادي".

وقررت الحكومة في آذار/مارس الماضي حظر كل تظاهرة "غير قانونية" في المدينة، لكن إصرار المحتجين على التظاهر أسفر عن وقوع صدامات مع الشرطة وسقوط جرحى من الجانبين، وملاحقات قضائية بحق عشرات الناشطين.

وطالب ائتلاف يضم 21 هيئة حقوقية مغربية في نيسان/أبريل الماضي بالإفراج عن الموقوفين وإسقاط الملاحقات، داعيا إلى "فتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية".