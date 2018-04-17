منها السوار الإلكتروني.. بدائل جديدة للسجن في المغرب

كشف وزير العدل المغربي محمد أوجار عن مراجعة السياسة العقابية في المملكة لإضافة عقوبات بديلة عن السجن بينها العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، والسوار الإلكتروني.

وقال الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب الاثنين إن "السياسة العقابية لم تعد تؤتي أُكلها"، فضلا عن "الانعكاسات السلبية للسياسة العقابية الكلاسيكية التي أضحت تظهر اليوم على المجتمع" حسب تعبيره.

وفي السياق ذاته أوضح أوجار أن "مفاهيم جديدة ظهرت أهمها العدالة التصالحية التي تعتبر نمطا حديثا لفض الخصومات ذات الطابع الجنائي"، وذلك بهدف "التصدي لظاهرة الإجرام، بآليات بديلة وبُعد ازدواجي إنساني وتصالحي".

وكانت منظمات حقوقية مغربية قد دعت في مناسبات سابقة إلى اعتماد العقوبات البديلة، لعدة أسباب من بينها التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه سجون المملكة.

وحسب معطيات كشف عنها الوزير مؤخرا، فإن عدد السجناء في المغرب يصل إلى 82 ألفا و512 من بينهم أكثر من 40 في المئة من المعتقلين الاحتياطيين.

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