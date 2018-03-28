24 دولة تستفيد من استثمارات تملكها الأسرة المالكة في المغرب

أعلنت شركة الاستثمار القابضة التابعة للأسرة المالكة في المغرب الأربعاء أن كان لديها في عام 2017 استثمارات في 24 دولة أفريقية.

وأفادت الشركة الوطنية للاستثمار في بيان بأن أنشطتها خارج المغرب أسهمت بنسبة 26 في المئة في ناتجها للعام الماضي مقابل 11 في المئة في 2013.

وأضافت أنها أصبحت "موجودة في 24 دولة أفريقية مع أكثر من 6.5 مليارات درهم أي نحو 574 مليون يورو، من الاستثمارات في القارة خارج المغرب في 2017".

وتنشط الشركة خصوصا في قطاعات البنوك والاتصالات والعقار والمناجم والتوزيع.

من جهة أخرى، أفاد البيان بأن مجلس إدارة الشركة وافق على تغيير اسمها ليصبح "المدى"، مشيرا إلى أن الخطوة تجسد "تتويجا للتحول العميق في الشركة الوطنية للاستثمار الذي انطلق في 2014 وبلغ اليوم مستوى النضج".

وبدأت الشركة في السنوات الأخيرة عملية تغيير لتنتقل من شركة صناعية إلى إدارة محافظ متخلية عن إدارة شركاتها الأكثر نموا لتزيد من حجم نسبة رأس المال في البورصة.