هل يستضيف المغرب مونديال 2026؟

تواصل لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جولتها في المغرب لتفقد مدى استعداد الأخير لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 كأحد أربعة مرشحين للمنافسة الدولية الأبرز في مجال كرة القدم.

وأوضح بيان للجنة المغربية أن زيارة فريق عمل الاتحاد "تمثل خطوة مهمة بالنسبة للترشيح المغربي"، وأن المغرب "مستعد لتقديم إنجازاته وقدرته على الوفاء بالتزاماته" خلالها.

الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام تأتي في أعقاب جولة قامت بها اللجنة في البلدان الثلاثة الأخرى المرشحة لاستضافة المونديال وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ملعب مراكش الكبير

ومن المقرر أن تتفقد اللجنة الملعب الكبير لمراكش (وسط) والذي احتضن لقاءات دولية عدة ومعسكرات تدريب لأندية أوروبية منذ افتتاحه عام 2011 في ضاحية المدينة السياحية.

وتواصل اللجنة مهمتها لغاية 19 نيسان/أبريل بزيارة مدن أغادير (جنوب) وطنجة (شمال) ثم الدار البيضاء (غرب)، وستشمل عددا من الملاعب ومعسكرات التدريب والمساحات الخاصة بمهرجانات فيفا للمشجعين والمراكز الخاصة بالإعلام، بالإضافة إلى مواقع أخرى متعلقة بتنظيم البطولة الكروية العالمية.

انتقاد لنظام التقييم

ومن المفترض أن تصدر اللجنة بعد زيارتها تقريرا تقييميا، علما أنها تحظى بصلاحية أن تستبعد "تلقائيا" أي ملف يعتبر غير كاف، قبل عملية اختيار البلد المضيف المقرر أن تجري في 13 حزيران/يونيو المقبل، عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.

وكان المغرب الذي يتقدم للمرة الخامسة بترشيحه لاستضافة المونديال، قد وجه انتقادات إلى نظام التنقيط الذي سيعتمده الاتحاد الدولي لتقييم ملفات الترشيح.

واعتبر الاتحاد المغربي في رسالة موجهة إلى فيفا، أن النظام "يضيف معايير تقنية جديدة لم تكن موجودة في المتطلبات التي بعث بها" الاتحاد الدولي في البداية.

طريقة الاختيار

وللمرة الأولى، ستتم عملية اختيار المضيف من قبل كل الدول الأعضاء في فيفا، وليس اللجنة التنفيذية فقط. وسيشارك في عملية التصويت 207 أعضاء من أصل 211، علما أن المرشحين الأربعة لن يصوتوا.