تعديل حكومي في المغرب

أقر العاهل المغربي محمد السادس الاثنين تعديلا وزاريا في حكومة سعد الدين العثماني لتعويض الوزراء اللذين تم إعفاؤهم من مهامهم على خلفية التظاهرات التي اجتاحت الحسيمة شمال البلاد.

وتم تعيين أناس الدكالي وزيرا للصحة وعبد الأحد الفاسي الفهري وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسعيد أمزازي وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحسن الجزولي وزيرا منتدبا مكلفا بالتعاون الإفريقي ومحمد الغراس كاتبا للدولة مكلفا بالتكوين المهني.

وأقسم المسؤولون الجدد اليمين الدستورية أمام الملك المغربي بالقصر الملكي في الدار البيضاء.

وترأس محمد السادس بعد ذلك اجتماعا بالوزراء الجدد في حضور العثماني.

وكانت مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة منذ قرابة العام مسرحا لحركة احتجاج شعبية تطالب بتنمية هذه المنطقة.