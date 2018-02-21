المغرب يعلن تفكيك خلية مرتبطة بداعش

أعلنت السلطات المغربية الأربعاء تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش كانت تخطط لشن هجمات في المملكة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن الخلية كانت تضم ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و42 عاما، وتم تفكيكها مطلع الشهر الجاري في مدينتي طنجة ومكناس.

وأشار البيان إلى أن الخلية يتزعمها معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، وأن التحقيقات كشفت تورط عناصرها في اعتداءات على أشخاص باستعمال أسلحة بيضاء وعصي.

وعثرت أجهزة الأمن خلال مداهمات لمقرات الخلية على سواطير وسكاكين مختلفة الأحجام وعصي وسلسلة حديدية وسراويل عسكرية بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية، وفق البيان.

وتمكنت السلطات المغربية في عام 2017 من تفكيك تسع "خلايا إرهابية" واعتقال 186 مشتبها به وفق حصيلة نشرتها الصحافة المحلية.