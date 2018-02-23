اعتقال الكاتب المغربي توفيق بو عشرين

اعتقلت الشرطة المغربية الجمعة الكاتب والناشر المغربي، المعروف بانتقاداته للسلطات، توفيق بو عشرين، على حسب ما أفادت به مصادر صحافية في المملكة.

وقال زميله منير أبو المعالي إن بو عشرين (49 عاما) اعتقل في مداهمة للشرطة لمقر صحيفة أخبار اليوم في الدار البيضاء، وقد أكدت الصحيفة هذا النبأ.

ولم تعرف على الفور أسباب اعتقال الكاتب، الذي يشغل منصب مدير النشر بالصحيفة.

وأوضح أبو المعالي أن حوالي 20 شرطيا يرتدون ملابس مدنية داهموا مكاتب الصحيفة وفتشوها.

وكانت محكمة مغربية قد قضت في 2009 بسجن بو عشرين ورسّام الكاريكاتور خالد كدار أربع سنوات لكل منهما مع إيقاف التنفيذ بسب كاريكاتور عن حفل زواج اعتبر "مهينا" للعائلة الملكية المغربية.

وواجه بو عشرين أيضا دعاوى رفعها ضده وزراء اتهموه بالتشهير بحقهم.

وفي حزيران/يونيو عام 2010 حكم عليه بالسجن ستة أشهر بسبب قضية احتيال متعلقة بصفقة عقارية.