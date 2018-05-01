وزيرة: 15 إرهابيا يحاولون دخول أميركا يوميا

كشفت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كيرستين نيلسن أن نحو 15 إرهابيا معروفا أو مشتبها فيه يحاولون الدخول إلى الولايات المتحدة كل يوم.

وقالت نيلسن في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية إن "هؤلاء إما يخططون للسفر أو يسافرون فعلا إلى الولايات المتحدة يوميا"، مضيفة أن "هذا يعني أنهم يأتون عبر البر والموانئ والجو لكن قد يأتون عبر تلك الحدود (الجنوبية الغربية)" في إشارة إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

وأضافت نيلسن أن "الجماعات الإرهابية تشجع أتباعها عبر الإنترنت على إحضار سلاحهم الخاص أو استخدام سيارة أو شاحنة أو سكين أو أي شيء يمكن التقاطه بسهولة من أجل ارتكاب الفوضى والقتل".

وفي تعليقها على قرار حظر السفر الذي تفرضه الولايات المتحدة على رعايا بعض الدول قالت نيلسن إن "هذا الأمر مطلوب لأن الأميركيين يتوقعون من حكومتهم التأكد من أن الأفراد الذين يأتون إلى الولايات المتحدة لا يعتزمون إلحاق أي ضرر بهم".

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ويشمل قرار حظر السفر الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب كلا من إيران وليبيا والصومال وسورية واليمن، إلى جانب كوريا الشمالية ومسؤولين في فنزويلا وأسرهم.