بالفيديو.. فرقة إنكليزية تغني لـ'الملك المصري محمد صلاح'

مرة أخرى يحتفي محبو اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانكليزي، وهذه المرة من جانب جوقة لسيدات وقفن في أحد شوارع مقاطعة ميرسيسايد، التي تقع في شمال غرب إنكلترا، للغناء من أجل "مو صلاح"، وهو اللقب الذي يشتهر به.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفريق الغنائي النسائي وهن يغنين لصلاح، وقد ارتدين زيا موحدا، ورددن: "الملك المصري.. مو صلاح".

شاهد الفيديو من هنا:

Salah has his own choir, Williamson Sq, Liverpool!

Get in Mo, lad! 🎵🎵🎵🎵 pic.twitter.com/UFDg3e8clc — Big Uncle Knobhead. (@ianwilson69) March 7, 2018

ويتصدر صلاح مع اللاعب هاري كين حاليا قائمة هدافي الدوري الإنكليزي.

وكان اللاعب المصري قد فاز مؤخرا بلقب "أفضل" لاعب أفريقي لعام 2017.

وبالإضافة لتألقه مع ليفربول في الدوري الإنكليزي، لعب صلاح دورا كبيرا في قيادة منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.