هذا محمد صلاح.. العراقي

أصبح الشاب حسين علي كاظم حديث الشارع الرياضي العراقي بين ليلة وضحاها، ليس لمهاراته الكروية، وإنما نتيجة الشبه الكبير بينه وبين نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

كاظم البالغ من العمر 20 عاما هو لاعب كرة قدم أيضا، ويلعب في الفريق الرديف لنادي الزوراء في العاصمة بغداد، في مركز مشابه لمركز محمد صلاح.

وما أن يظهر "أبو مكة" العراقي أو "أبو صلاح" كما يحلو لمحبيه تسميته تيمنا بأسماء محمد صلاح المصري في أحد شوارع بغداد، أو ملاعب كرة القدم حتى يتجمع حوله المعجبون لالتقاط صور تذكارية.

ليس فقط المشجعون الرياضيون من يفعلون ذلك بل اللاعبون أيضا وشخصيات رياضية معروفة لا تفوت الفرصة لالتقاط صور سيلفي مع محمد صلاح العراقي.

كاظم ظهر للمرة الأولى في تجمع لمحبي فريق ليفربول الإنكليزي في بغداد عندما كانوا يتابعون مباراة فريقهم المفضل مع نادي روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عدة أسابيع.

لاحظ الحاضرون الشبه الواضح بين حسين علي كاظم ومحمد صلاح فسارعوا للحديث معه وتصوير مقاطع فيديو له وهو يتابع المباراة، انتشرت فيما بعد على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح العراقي. pic.twitter.com/lsSgnnBvaZ — ابو علي رشيد (@rasheedali111) May 31, 2018

يتحدر حسين علي كاظم من منطقة الحرية الشعبية غرب بغداد، ويأمل في يوم من الأيام أن يلتقي النجم المصري ويحذو حذوه.

شبيه محمد صلاح في العراق شيء لا يصدق سبحان اللهhttps://t.co/J0Oz0R5O1d — راشد 🇮🇶🇮🇶العراقي🏹⚽🏆 (@HHV2g5uDVQTcirE) June 1, 2018

كاظم لا يستبعد أن يصل يوما ما إلى مستوى محمد صلاح باعتبار أن هناك عدة نقاط مشتركة بينهما، أولها لعبهما في نفس المركز، فضلا عن المهارات الفردية التي يقول إنه يتمتع بها.