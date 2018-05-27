هذا ما قاله السيسي لمحمد صلاح

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة خاصة إلى مهاجم منتخب الفراعنة ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية في فيسبوك "أمنياتي القلبية للبطل المصري محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته".

وأعرب السيسي عن أمله في أن يعود محمد صلاح للعب قريبا، وأن "يظل نجما مصريا متألقا".

وتعرض النجم المصري محمد صلاح إلى إصابة في الكتف بعد تدخل عنيف من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس خرج على إثرها من المباراة في الدقيقة (29) من الشوط الأول.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن صلاح أصيب بخلع في الكتف، قد تحرمه من المشاركة مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، لكن طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا ألمح إلى أن الإصابة لن تمنع المهاجم المصري من المشاركة في المونديال.