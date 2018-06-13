مونديال 2018.. صلاح ينضم لتدريبات الفراعنة (صور)

شارك نجم كرة القدم المصري محمد صلاح الأربعاء في تمرين جماعي مع المنتخب المصري، هو الأول له منذ تعرضه لإصابة قوية في الكتف الشهر الماضي.

ونزل صلاح إلى أرض ملعب "أحمد أرينا" في عاصمة الجمهورية الشيشانية غروزني التي يتخذها المنتخب المصري مقرا له خلال المونديال في روسيا، وذلك قبل يومين من المباراة الأولى للفراعنة" أمام الأوروغواي.

​وقام صلاح بتمارين الجري وركل الكرة مثله مثل باقي اللاعبين، وذلك بعدما خاض في اليومين الماضيين تمارين منفردة.

​وكان مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة قد قال في حديث لصحافيين إن حالة صلاح في تحسن مستمر، لكن لا يمكن إعطاء إجابة واضحة عن إمكانية مشاركته في مباراة الأوروغواي التي تقام الجمعة.