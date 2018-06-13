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رياضة

مونديال 2018.. صلاح ينضم لتدريبات الفراعنة (صور)

صلاح يعود للتدريب قبل يومين من المباراة الأولى للفراعنة في مونديال 2018

شارك نجم كرة القدم المصري محمد صلاح الأربعاء في تمرين جماعي مع المنتخب المصري، هو الأول له منذ تعرضه لإصابة قوية في الكتف الشهر الماضي.

النجم محمد صلاح يعود للتمارين الجماعية لأول مرة بعد الاصابة
النجم محمد صلاح يعود للتمارين الجماعية لأول مرة بعد الاصابة

ونزل صلاح إلى أرض ملعب "أحمد أرينا" في عاصمة الجمهورية الشيشانية غروزني التي يتخذها المنتخب المصري مقرا له خلال المونديال في روسيا، وذلك قبل يومين من المباراة الأولى للفراعنة" أمام الأوروغواي.

قام صلاح بتمارين الجري وركل الكرة مثله مثل باقي اللاعبين
قام صلاح بتمارين الجري وركل الكرة مثله مثل باقي اللاعبين

​وقام صلاح بتمارين الجري وركل الكرة مثله مثل باقي اللاعبين، وذلك بعدما خاض في اليومين الماضيين تمارين منفردة.

محمد صلاح يتدرب في ملعب "أحمد أرينا" في العاصمة غروزني
محمد صلاح يتدرب في ملعب "أحمد أرينا" في العاصمة غروزني

​وكان مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة قد قال في حديث لصحافيين إن حالة صلاح في تحسن مستمر، لكن لا يمكن إعطاء إجابة واضحة عن إمكانية مشاركته في مباراة الأوروغواي التي تقام الجمعة.

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