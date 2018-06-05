راموس يعلق على واقعة إصابة محمد صلاح

نفى مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس الثلاثاء وجود أي تعمد من قبله في حادثة إصابة مهاجم نادي ليفربول محمد صلاح.

وقال راموس في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية إن "موضوع صلاح أخذ مساحة كبيرة، ولم أكن أود أن أتحدث لكي لا يكبر الموضوع".

وأضاف "لقد رأيت ما حصل جيدا، هو قام بجذبي أولا من الذراع، وأنا كنت أسقط في الناحية الأخرى، وقد أصيب هو في ذراعه الأخرى ولكنهم يقولون إنني قمت بحركة ممنوعة في الجودو".

"Sólo falta que Firmino diga que se resfrió por mi culpa" https://t.co/c7DGkP8uUe — AS (@diarioas) June 5, 2018

وكشف راموس عن اتصاله بصلاح، وقال إن المهاجم المصري أكد له "أنه في حالة جيدة".

وعلق راموس بسخرية على الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن إصابة حارس مرمى ليفربول لوريس كاريوس بارتجاج في المخ خلال نهائي كييف بالقول " الحارس يقول إنه أصيب بارتجاج من التحام معي، ينقص فقط أن يقول فيرمينو إنه أصيب ببرد لأن نقطة عرق مني سقطت عليه".

وتعرض اللاعب المصري محمد صلاح إلى إصابة في الكتف خلال المباراة النهائية لدوري ابطال أوروبا التي خسرها ليفربول أمام ريال مدريد في كييف بثلاثة أهداف لهدف واحد.