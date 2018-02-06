منوشن يقلل من حدة القلق حول الاقتصاد الأميركي

قلل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن من حدة القلق على اقتصاد الولايات المتحدة بعد الخسارة الكبيرة التي منيت بها الشركات في أسواق الأسهم الاثنين.

وقال منوشن في إفادة أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء إن حكومة ترامب تصب اهتمامها على النمو الاقتصادي طويل الأمد.

ومنذ الجمعة الماضي بدأت الأسواق المالية الأميركية بالتراجع بسبب تخوف مستثمرين من أن تؤدي زيادات الأجور إلى موجة تضخم تفاقم التأثيرات السلبية لأسعار الفائدة، لكن مؤشر داو جونز الصناعي عكس اليوم اتجاهه النزولي السريع بقليل من التماسك.

وأشار منوشن إلى إن الأسواق ارتفعت أكثر من 30 في المئة منذ تقلد ترامب منصب الرئيس، مضيفا أن سياسات الإصلاح الضرييبي إيجابية للغاية للنمو الاقتصادي على المدى البعيد.