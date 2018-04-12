منوشن: العقوبات على إيران لا تعني الانسحاب من الاتفاق النووي

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الأربعاء إن قرار الرئيس دونالد ترامب عدم تجديد رفع العقوبات على إيران في 12 آيار/مايو لن يعني بالضرورة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015.

وخلال جلسة في الكونغرس قال منوشن إن إدارة ترامب تجري محادثات مع الحلفاء ولن تتخذ خطوات "مفاجئة".

وأضاف أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب "إذا قرر الرئيس عدم توقيع (الإعفاء من العقوبات) فهذا لا يعني بالضرورة أننا سننسحب من الاتفاق. هذا يعني أنه سيعاد فرض العقوبات الرئيسية والثانوية".

وينص الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، هو أن تحد طهران من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.

وفي 12 كانون الثاني/يناير طلب ترامب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن توافق على إصلاح عيوب الاتفاق وإلا فإنه لن يستجيب لتمديد رفع العقوبات الأميركية عن إيران.